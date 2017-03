Da redação Bem Paraná com sites

O tombamento de um caminhão na tarde desta quarta-feira (15) provocou a interdição da BR-277, sentido Paranaguá. No meio da tarde o trabalho de destombamento do veículo, no km 6, provocou o bloqueio da rodovia enquanto equipes da Ecovia realizavam o serviço. Uma câmera de monitoramento da Ecovia registrou a ação.