Tucano Cauê Macris é eleito presidente da Assembleia de SP

REYNALDO TUROLLO JR., GABRIELA SÁ PESSOA E ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa de São Paulo elegeu nesta quarta-feira (15) o deputado Cauê Macris como novo presidente da Casa. Macris recebeu 88 votos. Raul Marcelo, do PSOL, dois e Carlos Neder, do PT, também dois. A eleição com ampla maioria já era prevista. A surpresa foi a inscrição de Neder, de última hora, pelo deputado João Paulo Rillo (PT). Rillo apresentou um recurso ao atual presidente da casa, Fernando Capez (PSDB), baseando-se em um artigo da Constituição Federal que afirma que qualquer deputado pode se candidatar. Neder e Rillo movimentavam-se desde a noite de terça (14) para lançar uma candidatura avulsa à bancada petista, que apoiou amplamente a eleição de Macris. Os dois, ao lado de José Américo, promoveram uma campanha contrária ao apoio da legenda ao tucano. Américo, porém, seguiu a orientação do diretório estadual e votou com a bancada, em Macris.