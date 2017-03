Senado elege presidentes das comissões permanentes da Casa

Os presidentes de cinco comissões permanentes do Senado foram eleitos nesta quarta-feira (15) e deram início aos trabalhos dos colegiados no biênio 2017-2018. A instalação das comissões teve início na terça-feira (14), apesar de os trabalhos legislativos terem sido abertos no dia 2 de fevereiro. A exceção é a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que já estava em funcionamento. Os presidentes e vice-presidente foram eleitos por aclamação, já que havia apenas uma chapa inscrita para o comando de cada uma.

Para a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT), foram eleitos presidentes e vice-presidente Otto Alencar (PSD-BA) e Waldemir Moka (PMDB-MS), respectivamente. A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) será presidida por Marta Suplicy (PMDB-SP), com a vice-presidência de Ronaldo Caiado (DEM-GO).

O senador Eduardo Braga (PMDB-AM) foi eleito para comandar a Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) e o vice-presidente será Acir Gurgacz (PDT-RO). A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) elegeu a senadora Fátima Bezerra (PT-RN) para a presidência e o vice-presidente será escolhidos posteriormente.

Para a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), o senador Ivo Cassol (PP-RO) foi eleito presidente e Valdir Raupp (PMDB-RO), vice.

A demora na instalação das comissões permanentes ocorreu em razão da dificuldade dos partidos para fechar acordo para a indicação dos cargos. As comissões têm seus integrantes designados pelo presidente do Senado, por indicação dos líderes partidários, conforme a regra da proporcionalidade das legendas na Casa.