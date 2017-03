BC dos EUA confirma expectativas e eleva juros em 0,25 ponto percentual

ISABEL FLECK E EULINA OLIVEIRA WASHINGTON, EUA, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) elevou as taxas de juros em 0,25 ponto percentual, para uma faixa entre 0,75% e 1,00% ao ano. A decisão era amplamente esperada pelo mercado, depois que diversos integrantes do BC americano sinalizaram que os juros deveriam subir em março, incluindo a presidente do Fed, Janet Yellen. Também conforme previsto por analistas e investidores, o Fed manteve a estimativa de três aumentos dos juros neste ano. Com isso, o dólar ampliou a queda frente às principais moedas, e as Bolsas passaram a subir mais. No Brasil, o dólar comercial perdia há pouco 1,95%, a R$ 3,1120. O Ibovespa passou a ganhar mais de 1% depois do comunicado do BC americano. Há pouco, o índice ganhava 1,63%, aos 65.756,85 pontos. Os mercados já abriram o pregão de bom humor, com a percepção de que dificilmente o comunicado do Fed traria alguma surpresa. EMPREGOS Na semana passada, dados fortes sobre a criação de empregos nos Estados Unidos ampliaram as apostas de alta dos juros neste mês e fizeram o dólar subir ainda mais nos últimos dias. No comunicado divulgado após a decisão, o Fed destaca que "dados recebidos desde o encontro do Fomc (Comitê Federal de Mercado Aberto) em fevereiro indicam que o mercado de trabalho continua a se fortalecer e que a atividade econômica continua a se expandir num ritmo moderado". O BC americano diz ainda que os ganhos na geração de emprego "permanecessem sólidos" e que a taxa de desemprego mudou muito pouco nos últimos meses -após duas altas de 0,1 ponto percentual depois da eleição de novembro, ela caiu em fevereiro (de 4,8% para 4,7%). O texto destaca ainda o crescimento da inflação nos últimos trimestres, "chegando perto da meta do comitê de 2%". "O comitê espera que, com os ajustes graduais na orientação da política monetária, a atividade econômica se expanda a um ritmo moderado, as condições do mercado de trabalho sejam reforçadas um pouco mais e a inflação se estabilize em torno de 2% a médio prazo", diz o texto, afirmando ainda que os riscos a curto prazo "parecem equilibrados". "O comitê continuará acompanhando de perto os indicadores de inflação e a evolução econômica e financeira a nível mundial", completa. A última elevação dos juros americanos havia sido em dezembro de 2016, também de 0,25 ponto, para entre 0,50% e 0,75%, depois de um ano sem aumentos. É o terceiro aumento das taxas desde a crise financeira mundial de 2008. Antes dessas três altas em pouco mais de um ano, o Fed ficou quase dez anos sem alterar os juros. Taxas mais altas nos Estados Unidos tornam ainda mais atrativos os investimentos na maior economia do mundo, em detrimento de outros mercados, principalmente emergentes. TRUMP Antes dos sinais emitidos por Yellen e outros integrantes do Fed, investidores estimavam que o banco central poderia esperar até junho para aumentar os juros novamente, para ter tempo de avaliar como vão evoluir as propostas do presidente Donald Trump sobre cortes de juros, de regulamentações e de maiores gastos com infraestrutura e defesa. Na sua reunião de fevereiro, realizada menos de 15 dias após a posse de Trump, o comitê do Banco Central havia optado por manter a taxa de juros entre 0,5% e 0,75% ao ano. Apesar de destacar a solidez do mercado de trabalho no país e o aumento da confiança de consumidores e empresas, o Fomc quis esperar sinais mais claros do novo governo antes de mexer na política monetária. Na última terça-feira (14), a cautela nos mercados internacionais quanto ao anúncio do Fed havia levado à valorização do dólar, com as Bolsas fechando no vermelho.