Receita notifica contribuintes em atraso no parcelamento previdenciário

Em março, a Receita Federal do Paraná e Santa Catarina enviou uma carta de notificação de cobrança a 6.360 contribuintes que estão em atraso com os parcelamentos previdenciários. Ao todo foram emitidas 8.183 mensagens. As informações são da Superintendência da Receita Federal na 9ª Região Fiscal, que compreende os estados do Paraná e Santa Catarina, por meio de sua Divisão de Arrecadação e Cobrança.

O modelo de encaminhamento de notificação a contribuintes pessoas físicas e jurídicas foi implementado pela Divisão. Inicialmente, o procedimento foi executado em duas unidades, desde novembro de 2016, para avaliar a efetividade e impacto da iniciativa em decorrência do procedimento.

Com os resultados positivos obtidos, o procedimento foi adotado para todos os contribuintes no estado do Paraná e Santa Catarina e será realizado mensalmente, de forma centralizada na Divisão de Arrecadação e Cobrança e contemplará somente os parcelamentos previdenciários previstos na Lei 10.522/02, com 2 (duas) parcelas em atraso como parâmetro.

Destaca-se que esta cobrança ao contribuinte tem custo “zero”, visto que são utilizados recursos já disponíveis nos sistemas da Receita Federal.