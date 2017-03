Suspeitos de roubo são baleados pela polícia na praça Roosevelt, em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro homens foram baleados por policiais civis na saída do túnel conhecido como "Buraco da Minhoca", sob a praça Roosevelt, centro de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Civil, o grupo pertence a uma quadrilha de roubos de relógio que estava sendo investigada pela 6ª Delegacia do Patrimônio do Deic (Departamento de Investigações Criminais). Entre os baleados, três estavam em um carro e outro em uma moto. Um deles morreu no local e outros três foram encaminhados a hospitais da região. Suspeita-se que havia uma outra pessoa na garupa da moto, que teria fugido. "Nós já estávamos investigando essa quadrilha, quando nossos investigadores viram a ação deles. Eles [policiais] viram um dos homens que estavam no carro descer do veiculo e abordar um táxi", disse o delegado Fábio Sandrim. O táxi, porém, partiu em meio aos tiros e não foi localizado até as 16h45. O crime em plena luz do dia levou pânico a pessoas que passavam pelo local. Após o tiroteio, dezenas de policiais civis permaneceram no entorno do corpo explicando para os delegados envolvidos na investigação o que aconteceu. NA CARA Como a região central estava lotada, policiais tiveram dificuldades para preservar o local do crime, que só foi efetivamente possível quando policiais militares chegaram ao local. "Um deles levou um tiro na cara mesmo", disse um dos policiais envolvidos na ocorrência. Em conversa entre os policiais, a reportagem ouviu eles dizerem que ao menos dois dos baleados sacaram armas. Policiais envolvidos na ocorrência fizeram fotos do corpo de um dos envolvidos, e pediram que a reportagem da Folha não fotografasse ou filmasse os rostos dos investigadores. As pessoas atingidas pelos policiais estavam em, ao menos, um carro Chevrolet Prisma, com placas de Sumaré (SP). O outro veículo envolvido era uma motocicleta que ficou tombada na calçada da saída do túnel. No meio da confusão por causa do tiroteio, a manifestação da Apeoesp (sindicato dos professores estaduais) passou pela rua da Consolação causando ainda mais confusão no trânsito já complicado pelo dia de paralisações no transporte público. "Eu estava passando por aqui e ouvi muitos tiros. Uns 15. Parecia metralhadora", disse uma pessoa que passava pelo local e foi abordado pelos policiais. Segundo o delegado Sandrim, os tiros partiram de pistolas.