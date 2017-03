Kleber vira dúvida e Coritiba já tem três desfalques confirmados

Kleber: edema muscular (foto: Geraldo Bubniak)

O Coritiba pode ter um novo desfalque na próxima partida, domingo às 16 horas, contra o Toledo, no Estádio 14 de Dezembro. O atacante Kleber passou por exames detalhados que apontaram um edema muscular. “Com isso, o artilheiro do Campeonato Paranaense mantém a rotina de recuperação específica no clube e permanece como dúvida para enfrentar o Toledo no fim de semana”, informou o site oficial do clube.

Kleber participou de oito dos nove jogos disputados pelo Coritiba nesta temporada, ficando de fora apenas da estreia contra o Cianorte, enquanto cumpria suspensão. Ele é o artilheiro do Paranaense, com quatro gols.

Outra dúvida é o zagueiro Walisson Maia, que se recupera de uma entorse no tornozelo e já iniciou os trabalhos de transição (fisioterapia e treinos físicos). O atacante Filigrana é outro em recuperação e que segue como dúvida para a partida. O meia Ruy está recuperado de contusão, treinou em campo normalmente nessa quarta-feira (dia 15) e pode voltar ao time.

Os desfalques confirmados são os volantes Jonas e João Paulo e o meia Galdezani, todos contundidos.

Com isso, a provável escalação do Coritiba para pegar o Toledo é Wilson; Rodrigo Ramos, Werley, Juninho e Carlinhos; Edinho, Anderson e Thiago Lopes; Rildo, Neto Berola (Iago) e Henrique Almeida.

Sem Kleber, é provável que Henrique Almeida deixe a ponta-direita e passe a jogar como centroavante. Com isso, abre um espaço na equipe para Iago ou Neto Berola.