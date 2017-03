Isabela Capeto apresenta imersão cultural no Cariri em desfile na SPFW

PEDRO DINIZ SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Desde que a estilista carioca Isabela Capeto foi ao Cariri cearense, há dois anos, ficou apaixonada pela riqueza estética e cultural da região. No ano passado, foi convidada para dar consultoria para empresas de vestuário locais. O resultado foi o que apresentou na tarde desta quarta-feira (15) na São Paulo Fashion Week. O desfile abre com uma série de looks de couro texturizado, "para lembrar o chão de terra e areia", explica Capeto. Cintura marcada, saia godê e top fechado lembram a silhueta dos anos 1940 e 1950, ainda que abrasileirada nas cores, tecidos, caimento e decorações. Dentre os florais e referências às culturas indígenas, africanas e católica, destacam-se as máscaras de cerâmica das Irmãs Candido, interpretadas em grandes patchworks; e as esculturas de Mestre Noza, escultor das famosas estatuetas de Padre Cícero, traduzidas em estampas e bordados. O trabalho realizado por lá também gerou frutos para o desfile. Os sapatos foram feitos com a indústria de injetados, umas das mais importantes da região metropolitana do Cariri. As bolsas e acessórios de couro, em parceria com artesãos locais. Iniciativa bem-vinda, mas ofuscada pela imagem carregada.