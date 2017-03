Paraná Clube enfrenta mandante invicto há quase um ano

O lateral-esquerdo Igor: "Jogar lá é muito difícil" (foto: Geraldo Bubniak)

O Paraná Clube enfrenta nesta quinta-feira (dia 16) às 21h30 o ASA, na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time de Arapiraca joga em casa e faz uma grande campanha em 2017. Tem os melhores números do Campeonato Alagoano, com sete vitórias e duas derrotas. Na Copa do Brasil, eliminou a Ferroviária, em Araraquara-SP, e o Coritiba, no Couto Pereira.

Como mandante, o ASA fez cinco partidas em 2017 e venceu as cinco, todas pelo Alagoano. A principal vitória foi sobre o CRB. A última derrota em casa ocorreu há quase um ano, em 13 de abril, contra o Coruripe, pelo Alagoano, por 2 a 1. Desde aquela partida, foram 16 partidas como mandante, dez vitórias e seis empates.

O lateral-esquerdo Igor, que defende o Paraná Clube e jogou no ASA em 2016, fala sobre o fator campo. “Uma parada dura demais. Sei da qualidade da equipe do ASA, sei como é jogar lá. Jogar dentro do Municipal é muito difícil, um campo pesado, tem o apoio da torcida a todo momento. Eles tiraram uma equipe de muita qualidade como o Coritiba e foi jogando aqui em Curitiba. O time dos caras tem qualidade mesmo”, declarou.

A terceira fase da Copa do Brasil será disputada em jogos de ida e volta, com o gol fora de casa como critério. Quem se classificar estará nas oitavas de final. Os confrontos das oitavas são definidos por sorteio.

A partida de volta contra o ASA será em 6 de abril, na Vila Capanema.

Para a partida desta quinta-feira, o Paraná não terá o meia Guilherme Biteco, lesionado. Ele era o mais cotado para a vaga de Renatinho, suspenso. Com isso, a vaga é disputada por Matheus Carvalho e Jonas Pessalli.

Até agora, o Paraná Clube recebeu R$ 1.485.000,00 de cota de televiosionamento por participar das três fases da Copa do Brasil (R$ 300 mil pela primeira, R$ 375 pela segunda e R$ 810 pela terceira). Se chegar às oitavas, receberá mais R$ 900 mil.

COTAS DE TV DA COPA DO BRASIL 2017

1ª fase: R$ 595 mil (1) / R$ 525 mil (2) / R$ 300 mil (3)

2ª fase: R$ 750 mil (1) / R$ 595 mil (2) / R$ 375 mil (3)

3ª fase: R$ 810 mil

4ª fase: R$ 900 mil

Oitavas: R$ 1,05 milhão

Quartas: R$ 1,2 milhão

Semifinal: R$ 1,5 milhão

Vice: R$ 2 milhões

Campeão: R$ 6 milhões

Grupo 1: Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Ponte Preta, Vasco, Internacional, Fluminense e Coritiba

Grupo 2: Sport, Vitória, Bahia e Avaí

Grupo 3: demais clubes



ASA x PARANÁ

ASA: Luis Cetim; Ceará, Eron, André Lima e Airton; Mazinho, Gaspar, Leanderson, Doda e Tessio; Leandro Kivel. Técnico: Maurílio

Paraná: Léo; Júnior, Airton, Brock e Igor; Gabriel Dias, Alex Santana, Diego Tavares, Matheus Carvalho (Jonas Pessalli) e Nathan; Ítalo.

Árbitro: Emerson de Almeida Ferreira

Local: Estádio Coaracy Fonseca, quinta-feira às 21h30, em Arapiraca-AL