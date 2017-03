Atlético de Madrid joga para o gasto e elimina o Leverkusen na Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Precisando reverter uma enorme desvantagem, o Bayer Leverkusen não conseguiu superar o Atlético de Madri por uma vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira (15), o time alemão viu suas poucas chances de gols pararem em defesas do goleiro Oblak e acabou eliminado com o resultado de 0 a 0 – a primeira partida, na Alemanha, terminou em 4 a 2 para os espanhóis. A classificação coloca o Atlético de Madrid pela quarta vez consecutiva nas quartas de final da Liga dos Campeões. O adversário do clube espanhol na próxima fase será conhecido na sexta-feira (17), em Nyon, na Suíça. O JOGO Precisando de três gols para se classificar, o Bayer Leverkusen dominou a posse de bola (56% a 44%) no primeiro tempo, mas não conseguiu transformá-la em nenhuma oportunidade para balançar as redes espanholas. Quando o apito soou para o intervalo, as estatísticas mostravam o Atlético de Madri com sete finalizações, enquanto os alemães não haviam chutado nenhuma vez na meta de Oblak. Sem grandes forças para conseguir os gols necessários para se classificar, o Bayer Leverkusen continuou com o domínio do primeiro tempo, mas sem conseguir assustar. Em um jogo controlado pelo Atlético de Madri, as tensões ficaram maiores aos 20 minutos. Hilbert tocou em Giménez e o zagueiro do time espanhol caiu dentro da área. Apesar das reclamações, o árbitro mandou o jogo seguir. Na sequência, Hilbert foi tirar satisfações com o adversário e a arbitragem precisou conter os ânimos. Leverkusen perde quatro chances no mesmo lance O dia não estava fácil para o Leverkusen. Aos 22 minutos, um lance incrível impediu o primeiro gol do time alemão. Brandt roubou a bola na saída de jogo do Atlético de Madrid e ficou cara a cara com Oblak, que fez a defesa. No rebote, Volland, de frente para o gol, parou em nova defesa do goleiro. A bola ainda ficou com ele, que chutou em cima da defesa. Com ela ainda viva, Chicharito chutou para fora do gol espanhol.