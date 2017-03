Monaco elimina City da Liga e impõe marca negativa a Guardiola

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Monaco neutralizou o Manchester City nesta quarta-feira (15), na França, venceu por 3 a 1 e assegurou classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões. Derrotado por 5 a 3 na ida, na Inglaterra, o time anfitrião conseguiu placar necessário para reverter a desvantagem e avançou devido à regra do gol qualificado. Mbappé, o "novo Henry", abriu a contagem para o time da casa logo aos 7 minutos e, ainda no primeiro tempo, o brasileiro Fabinho ampliou. Sané descontou para o City na segunda metade, mas Bakayoko assumiu papel de herói improvável e, de cabeça, anotou o tento decisivo. A derrota impõe a Guardiola a sua pior campanha na Liga. Em oito participações, foi a primeira vez que o treinador caiu antes da semifinal - além disso, o City adia mais uma vez a conquista inédita do europeu. O Monaco, por outra, espera definição de adversário para a próxima fase, que sairá de sorteio a ser realizado na sexta-feira (17). Além dos franceses, Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester e Atlético de Madri também estão classificados.