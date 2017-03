(foto: Naideron Jr.)

Os jornalistas Mônica Santanna e Sérgio Wesley comemoraram 20 anos da agência de comunicação corporativa NQM, no Bar do Victor da Praça da Espanha.

CRESCIMENTO

De olho em um mercado de alto potencial e franco crescimento, a Clifame, clínica médica e odontológica voltada ao atendimento particular, anuncia plano de expansão por meio de franquias. A perspectiva é de atingir 40 unidades nos próximos anos.

EMPREENDEDORES

Empreendedores sociais de todo o país terão uma nova chance de participar da 5ª edição do Projeto Legado 2017. O programa de aceleração do terceiro setor, oferecido gratuitamente pelo Instituto Legado, teve as inscrições prorrogadas para o próximo domingo, dia 19 de março, no site http://institutolegado.org/pl1 7/. O edital vai contemplar 40 organizações que, além de receberem uma série de capacitações ao longo do ano, terão a chance de disputar três prêmios no valor de R$ 10 mil cada para investir em projetos e ampliar o impacto social dos trabalhos desenvolvidos.

ITAIPU

A Itaipu Binacional tem nova diretoria. A mudança de comando da empresa foi determinada pelo presidente da República Michel Temer e publicada no Diário Oficial da União. Jorge Miguel Samek, que ficou no cargo de diretor-geral brasileiro por 14 anos, será substituído por Luiz Fernando Vianna, ex-presidente da Copel.

ECONOMISTA

O economista Ricardo Amorim aposta num cenário otimista para o agronegócio no Brasil nos próximos anos com a inflação em queda no Brasil e o corte de juros pelo Banco Central. Segundo ele, à medida que os juros forem caindo, o produtor terá mais acesso aos financiamentos de máquinas e defensivos agrícolas e isso aumentará a produção. Esse cenário aliado à volta do investimento em vários outros setores beneficiará o aumento de consumo, por consequência a geração e a recuperação de empregos. Amorim estará em Curitiba para ministrar a palestra “Depois da Tempestade – Saindo da Crise”, no dia 5 de abril, às 19 horas, no Pequeno Auditório do Teatro Positivo. A Editora Positivo apoia o evento.

* A banda de reggae Cidade Negra confirma presença no projeto musical gratuito e aberto ao público promovido pela Lumen FM e Shopping Curitiba. Toni Garrido, Bino Farias e Marco Lazão estarão na capital paranaense no dia 29 de março, quarta-feira, para o “Trajeto Lumen Ao Vivo”.

* Nos dias 24 e 25 de março acontecerá o curso The Coach Clinic. Interessados em participar podem se inscrever pelo email contato@profitcoach.com.br