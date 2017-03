Ex-presidente Lula sobe no carro de som e discursa na Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou em protesto realizado nesta quarta-feira (15), na avenida Paulista, em São Paulo. Quando ele subiu no carro de som, manifestantes começam a gritar "Lula, guerreiro do povo brasileiro". Segundo Luiz Dulci, dirigente do Instituto Lula, o ex-presidente resistiu a ir à manifestação por acreditar ser um ato de centrais. Mas ao saber da presença de representantes de outros partidos, resolveu comparecer. Lula começou o discurso cumprimentando os professores. "Está ficando cada vez mais claro que o golpe dado nesse país não foi apenas contra a Dilma, contra os partidos de esquerda, foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade para acabar com as conquistas da classe trabalhadora ao longo de anos, com a reforma trabalhista e da Previdência", afirmou. Ele disse que "embora o governo seja fraco, não tenha legitimidade, conseguiu criar uma força no Congresso Nacional que praticamente nenhum presidente conseguiu". CUT "Não vamos negociar migalha com o Temer. Não vamos negociar com golpista", afirmou Vagner Freitas, presidente da CUT (Central Única dos Trabalhadores), em fala anterior à do ex-presidente. O sindicalista disse que o ato de hoje é "só o primeiro". "O próximo será maior. Nós não vamos negociar migalha com o Temer, não vamos negociar com golpista, é para ele retirar o projeto". Freitas disse que, caso o governo não retire o projeto, Temer enfrentará "a maior greve geral que o Brasil já viu".