Sindicato tenta derrubar determinação de frota mínima na Justiça

15/03/17 às 19:37 Redação Bem Paraná com assessoria

O Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc) ingressa ainda nessa quarta-feira (15), à noite, com mandado de segurança no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR).

A entidade irá pedir a redução do valor da multa imposta aos trabalhadores, de R$ 100 mil por hora, e também dos porcentuais estabelecidos como frota mínima, de 40% e 50% nos horários normais e de pico, respectivamente.

O Sindimoc pleiteia frotas mínimas de 30 e 40%.