Amós Oz e Ismail Kadaré são indicados ao Man Booker Internacional Prize

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Man Booker International Prize, um dos principais prêmios literários do mundo, divulgou, na tarde desta quarta-feira (15), sua lista de semifinalistas da edição deste ano. Entre eles, estão o escritor israelense Amós Oz, por "Judas" (Companhia das Letras), e o albanês Ismail Kadaré, por "The Traitor's Niche" (o nicho do traidor, inédito no Brasil). Também aparece o israelense David Grossman, por "O Inferno dos Outros" (Companhia das Letras), lançado no Brasil ano passado. A argentina Samanta Schweblin, publicada aqui pela primeira vez no ano passado, com "Distância de Resgate" (Record), também está na lista, com o livro "Fever Dream" (sonho febril). Kadaré foi o vencedor da primeira edição do prêmio, em 2005, quando o troféu ainda ainda era dado a escritores por sua obra completa e não por um livro específico. Hoje a versão internacional do Booker Prize elege autores de qualquer lugar do mundo, desde que traduzido e publicado no Reino Unido. O prêmio de 50 mil libras (R$ 190 mil) é dividido, em partes iguais, entre o autor e seu tradutor. "Foi um ano excepcionalmente forte para a tradução literária. Nossa lista de finalistas traz livros de leitura compulsiva e inteligência feroz", disse Nick Barley, presidente do júri, em comunicado. Ao lado do albanês e dos dois israelenses, mais onze livros concorrem ao Man Booker International Prize. Veja a lista completa: "Compass" (bússola), de Mathias Enard (França) "Swallowing Mercury" (engolindo mercúrio), de Wioletta Greg (Polônia) "A Horse Walks Into a Bar" (traduzido no Brasil como "O Inferno dos Outros"), de David Grossman (Israel) "War e Turpentine" (algo como guerra e solvente), de Stefan Hertmans (Bélgica) "The Unseen" (o oculto), de Roy Jacobsen (Noruega) "Fish Have no Feet" (peixe não tem pé), de Jon Kalman Stefansson (Islândia) "The Explosion Chronicles" (as crônicas da explosão), de Yan Lianke (China) "Black Moses" (o Moisés negro), de Alain Mabanckou (França) "Bricks and Mortar" (tijolos e cimento), de Katy Derbyshire (Alemanha) "Mirror, Shoulder, Signal" (espelho, ombro, sinal), de Dorthe Nors (Dinamarca) "Fever Dream" (sonho febril), de Samanta Schweblin (Argentina)