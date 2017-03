Verão 2016/2017 tem 25 vezes menos casos de dengue no PR

Paranaenses se vacinam contra a dengue (foto: Venilton Küchler)

Os casos de dengue no Paraná no ano epidemiológico iniciado em agosto de 2016 tinham confirmados 566 casos até a última terça-feira. O número é 25 vezes menor que no mesmo período do ano passado, quando o Estado já computava mais de 14 mil casos positivos para a doença. A comparação engloba todos os meses do verão — que termina na próxima segunda-feira.

A redução gigante tem muito a ver com os trabalhos desenvolvidos desde o ano passado, quando o Paraná teve o recorde de casos, com mais de 56 mil doentes. Desde que os números começaram a crscer, a Secretaria de Estado da Saúde intensificou os trabalhos e campanhas contra o mosquito transmissor da doença, o Aedes aegypti. Também desde o ano passado o paraná vacina grupos de risco contra a dengue.

Mas, o baixo número de agora não significa que a situação está estável. No ano passado a maioria dos casos de dengue acabaram sendo diagnosticados dentro do período de outono/inverno, que aparentemente seria menos propício para o desenvolvimento do mosquito e consequentemente para a transmissão da doença.

Se até o fim do verão passado eram pouco mais de 14 mil casos, os meses de outono e inverno concentraram mais de 42 mil das ocorrências no Paraná.

Zika — O novo boletim divulgado nesta semana também confirma que são 22 casos de chikungunya no Paraná e três de zika até a última terça-feira.