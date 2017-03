BMW X5 xDrive35i 2017: mais econômico

O novo X5 tem oito diferentes opções de cores (foto: Divulgação)

O BMW X5 acaba de desembarcar no País na versão xDrive35i Full, a partir de R$ 415.950. O modelo está em sua terceira. O design da carroceria é realçado com a presença de acabamentos exclusivos BMW Individual em High-Gloss Shadow Line, e rodas de liga leve de Y-Spoke de aro 20 polegadas calçadas com pneus BMW Star Marking com tecnologia Run Flat. O interior, por sua vez, conta com cinco opções de revestimentos em couro Dakota, nas tonalidades Preta, Mokka, Terra, Bege e Ivory; e ainda painel decorado com detalhes metálicos em Dark Oxide Silver, teto revestido de Anthracite BMW Individual e soleiras de alumínio. E além do espaço interno generoso, a lista de equipamentos é repleta de itens aptos a potencializar o conforto na cabine. Entre eles destacam-se o ar-condicionado com climatização em quatro zonas, teto solar panorâmico, volante esportivo multifuncional revestido com couro, bancos dianteiros elétricos e com memória de posição, assentos traseiros Comfort, e sistema de entretenimento traseiro Professional com acesso para TV digital e telas de alta definição ajustáveis, de 10,2 polegadas, instaladas nos encostos dos bancos dianteiros; sistema de som surround Harman Kardon dotado de amplificador digital e 16 alto falantes com 600 W de potência, e pacote de conectividade completo.

A comodidade dos ocupantes é aprimorada com a presença de dispositivos como head-up display colorido, sensores de obstáculos dianteiro e traseiro, câmera de ré e top view, capaz de proporcionar visualização panorâmica de todo o entorno do veículo, ajudando em manobras de estacionamento e evitando colisões; Surround View – visualização externa em ângulo de 360° –, e Comfort Access, que permite a abertura e o fechamento das portas e tampa do porta-malas sem a necessidade de pressionar os botões da chave do veículo, basta estar com ela em seus bolsos. Outro destaque da gama tecnológica embarcada no BMW X5 é o sistema de navegação Professional com iDrive touch e que traz HD de 20 Gb para armazenamento de arquivos de áudio, apresentação de mapas e gráficos em 3D em uma tela de alta resolução de 10,25 polegadas.

O motor que impulsiona o BMW X5 xDrive35i Full é um bloco de seis cilindros, 3.0 litros, a gasolina, TwinPower Turbo e que agrega tecnologia TwinScroll, Valvetronic, Duplo VANOS e injeção de alta precisão. Esta unidade motriz é capaz de entregar 306 cv de potência e 400 Nm de torque já a partir de 1.200 rpm até 5.000 giros.