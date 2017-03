Uma nova frente fria avança pelo sul do Brasil e o tempo muda na região, com possibilidade para formação de temporais no Paraná. Com tempo mais abafado que os últimos dias, a instabilidade deve atingir boa parte do Estado a partir da região Oeste durante a tarde dsta quinta-feira (16).

A frente avança e deve atingir as demais regiões, inclusive a Grande Curitiba, entre o fim da tarde e início da noite. O alerta segue até a manhã de sexta (17). Depois da passagem da frente fria, as temperaturas máximas voltam a cair na parte mais ao Sul do Estado.