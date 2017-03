Congresso de Ufologia começa nesta sexta-feira em Curitiba

Será aberto nesta sexta-feira (17) em Curitiba o XVIII Congresso Brasileiro de Ufologia, o mais importante encontro da área da América Latina. O congresso acontece até o domingo no Hotel Lizon, e reúne os principais especialistas nos estudos sobre ufologia do Brasil e países vizinhos.

A Capital do Paraná foi escolhida por estar entre os principais centros de estudos sobre avistamentos não identificados. Estima-se que por semana aconteçam entre dois a três relatos sobre objetos não identificados nos céus de Curitiba e região.