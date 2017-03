Honda WR-V chega a partir de R$ 79,4 mil

Honda lançou o WR-V nas duas versões EX e EXL: plataforma do Fit ganhou sobrevida com novas linhas (foto: Divulgação)

Os japoneses foram rápidos e espertos, deram sobrevida à uma plataforma em final de ciclo, e ainda aproveitaram em assemelhar o nome com seu mais recente sucesso. Assim nasceu o WR-V, um chamado SUV compacto derivado do Fit. A Honda lançou o modelo em duas versões: EX, por R$ 79,4 mil; e EXL, por R$ 83,4 mil. O WR-V traz motor e transmissão do Fit: 1.5 bicombustível de 116 cv, sempre associado ao câmbio CVT, sem possibilidade de trocas manuais.

O novo utilitário esportivo compacto tem a mesma plataforma do Fit, também usada no HR-V. No caso do W-RV, nota-se claramente que ele é derivado do Fit, com laterais praticamente idênticas às do monovolume, porém com entre-eixos 2 cm alongado, totalizando 2,55 m.

As demais dimensões do lançamento são bastante parecidas: 4 m de comprimento (mais 2 cm), 1,73 m de largura (mais 4 cm) e 1,59 m de altura (mais 6 cm). O HR-V mede, respectivamente, 4,29 m, 1,77 m e 1,59 m, com entre-eixos de 2,61 m. Quanto ao porta-malas, o menor SUV da Honda traz capacidade para 363 litros, mesmo volume do Fit, enquanto o H-RV consegue transportar até 437 litros no compartimento. Sem contar a dianteira e a traseira com desenho exclusivo e as dimensões ligeiramente maiores, o WR-V também se diferencia do Fit por trazer mudanças na suspensão, com reforços nos amortecedores, barra estabilizadora e eixo traseiro, além de caixa de direção com assistência elétrica reforçada.

A versão de entrada vem de série com ar-condicionado, direção elétrica, computador de bordo, airbags frontais e laterais, central multimídia com tela de cinco polegadas e câmera traseira, vidros, travas e retrovisores elétricos, volante multifuncional com regulagem de altura e profundidade, airbags frontais e laterais, Isofix, LEDs diurnos e rodas de liga leve de 16 polegadas.

A configuração de topo, por sua vez, acrescenta à lista painéis de porta e bancos com detalhes coloridos, tela multimídia de sete polegadas e GPS integrado e airbags de cortina.