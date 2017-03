Petista vota em tucano na Assembleia de SP, mas diz que PT tomou 'decisão errada'

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER, GABRIELA SÁ PESSOA E REYNALDO TUROLLO JR. SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No domingo (12), o deputado estadual José Américo Dias (PT-SP) compartilhou no Facebook uma mensagem do colega João Paulo Rillo. Rillo reproduzia uma reportagem da Folha de S.Paulo sobre a vitória iminente do tucano Cauê Macris à presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo, que de fato se concretizou nesta quarta (15). E lamentava que o PT tivesse se aliado ao PSDB em troca de um cargo na Mesa Diretora. "Apesar de o referido deputado [Macris] chamar petistas publicamente de ladrões, ele será eleito com o voto de boa parte de nossa bancada. A ironia é que ele nem precisa", escreveu. O PT tem 15 dos 94 deputados, mas da bancada partidária só ele, Américo e Carlos Neder eram contra o acordo. Mais para marcar posição, Rillo acabou sendo lançado candidato, com uma inscrição de última hora. Ganhou dois votos: o próprio e o de Neder. José Américo abandonou a causa. Assim o fez, diz, por tomar como "uma questão de princípio seguir a orientação partidária". O diretório estadual do PT preferiu apoiar Macris para obter a 1ª Secretaria, que cuida dos recursos humanos e fica tradicionalmente sob a guarda da segunda maior bancada da Casa, a petista. Apesar do votar com ela, José Américo considera que sua sigla tomou uma "decisão errada". Afirma não questionar "alianças passadas" com os tucanos, mas diz que o momento é outro. "Acho que era importante sinalizar para o eleitorado que o PT está... Estaria estabelecendo um divisor de águas com o PSDB. [O partido] deveria deixar claro qual o alvo da sua oposição." No mezanino do plenário, lia-se numa faixa "petista não vota em golpista".