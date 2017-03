Exposição traz obras inéditas de Paul Garfunkel

Ilustração de Garfunkel (foto: Divulgação)

Abre hoje, às 19h30, no Museu Guido Viaro, em Curitiba, a exposição Paul Garfunkel – Pintor Viajante. A mostra traz obras inéditas — óleos, aquarelas e desenhos — entre as 70 peças selecionadas pelo curador Antonio Carlos Suster Abdalla no acervo da família do artista. Grande nome do impressionismo paranaense, ele foi chamado de “o Debret do século XX” por críticos como Pietro M. Bardi e Adalice Araújo. Paul Garfunkel nasceu na França em 1900 e morreu em Curitiba, em 1981. A exposição vai até o dia 29 de abril, sempre das 14 às 18 horas, de terça-feira a sábado.

SERVIÇO:

O quê: Exposição Paul Garfunkel – Pintor Viajante

Onde: De hoje (abertura às 19h30) a 29 de abril de 2017 (terça-feira a sábado), das 14 às 18 horas

Onde: Museu Guido Viaro, na Rua XV de Novembro, 1.348, Centro, Curitiba

Quanto: Entrada franca