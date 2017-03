Curitiba recebe noite burlesca no Vox

Cabarelle teve sua primeira edição no ano passado, com muito sucesso. A promoter e DJ Elle (alterego de Gisele Dias), já é uma referência na noite curitibana quando se trata de festas que unem cultura vintage e performances de circo, dança e burlesco. A diferença agora é a parceria inédita entre.



A dupla Elle e Miss G promete trazer um evento inédito à Curitiba, inspirado em cabarés burlescos da Europa e Estados Unidos, como os que acontecem em casas como no Slipper Room em Nova York (onde, aliás, Miss G já se apresentou, em performnces solo e ao lado da grande referência mundial do burlesco Julie Atlas Muz). A noite começa com o cabaré new burlesque, que tem ainda participações especiais de drags e outras surpresas. O formato da noite permite que os shows tenham destaque, valorizando o trabalho dos artistas e proporcionando uma experiência única ao público.



Por ser uma noite de quinta, os shows começam cedo, e somente após eles é que a festa segue, ao som das pickups de Elle e Alex Pons. No Vox Bar (Rua Barão do Rio Branco, 418).