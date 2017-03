História será tema de aula especial

A Fatum Educação promoverá em Curitiba, no próximo dia 3 de abril, um encontro entre educadores, contadores de história, pais e simpatizantes da discussão literária para uma leitura crítica da história A Bela e a Fera.



A aula especial vai analisar a versão original, escrita em 1756 pela francesa Madame de Beaumont até a mais recente versão produzida pelos Estúdios Disney, que estreia hoje nos cinemas do Brasil e de outras versões em diferentes linguagens como animação, quadrinhos, artes plásticas, ópera, dança, literatura infantil, recolhidas de vários lugares do mundo e seus diferentes finais.



O filme pode ser um chamariz para a leitura do livro assim como ler a obra sabendo que em breve estará nos cinemas pode também ser um incentivo para os apaixonados por cinema e um excelente meio para a formação de novos leitores, sendo uma porta de entrada para o universo literário.



O professor Cleber Fabiano explica que no caso da narrativa de A Bela e a Fera, o contraste entre dois seres, pela própria natureza que os constituem, já permite essa leitura de mundo mais ampliada e vem de encontro aos atuais debates entre essência e aparência, respeito ao diferente, tão relevantes em nossa sociedade. “Trata-se de uma obra para todas as idades, para qualquer tempo e espaço, afinal de contas, a condição humana ainda é a mesma e o amor é desejo maior de todos os seres humanos, sendo excelente material para ser utilizado como apoio pedagógico para diversas atividades em sala de aula”. Inscrição e informação: 3014-0437 (até 31 de março).