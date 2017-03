Guardiola critica 1º tempo do City e aponta falta de experiência do time

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Treinador do Manchester City, recém-eliminado da Liga dos Campeões, o espanhol Pep Guardiola criticou o primeiro tempo feito pela equipe em entrevista dada à BT Sport, nesta quarta-feira (15), logo na saída do gramado do Louis II, na França, após derrota por 3 a 1 para o Monaco. O técnico também chamou o time de inexperiente. "Nós jogamos excepcionalmente bem no segundo tempo, mas esquecemos de fazer esse mesmo jogo no primeiro. Tentamos nos defender agressivamente. Nós fomos melhores no segundo tempo, mas não foi suficiente", analisou. Com vantagem por ter vencido a ida, na Inglaterra, por 5 a 3, o Manchester City foi apático no jogo na casa do rival e viu o placar favorável ser revertido. Mbappé, Fabinho e Bakayoko anotaram os gols do Monaco. Sané fez o do City. "Normalmente nós jogamos a um bom nível, mas hoje não conseguimos. Aprenderemos com isso. O time não tem muita experiência", prosseguiu. Com a derrota, Guardiola atingiu marca negativa na carreira. Foi sua oitava participação como técnico na Liga dos Campeões e pela primeira vez caiu antes da semifinal. "Nós vamos melhorar, mas esta competição demanda muito. Às vezes temos que ser especiais e ter sorte. Não fomos e nem tivemos", completou.