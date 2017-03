Em dia de protestos, Assembleia tem sessão de 15 minutos

Assembleia: sessão aberta com onze presentes (foto: Pedro de Oliveira/divulgação/Alep)

Com o Centro Cívico tomado por manifestantes que protestavam contra a reforma da previdência, a sessão de ontem da Assembleia Legislativa durou quinze minutos e foi encerrada por falta de quórum mínimo. Apenas 16 dos 54 parlamentares registraram presença no painel eletrônico do plenário. E nenhum deputado quis usar o tempo disponível para discursar.

A sessão foi aberta como de costume às 14h30, com apenas onze parlamentares em plenário. Como nenhum deputado quis usar o espaço da tribuna para discursos, a “ordem do dia”, que incluía a votação de seis projetos, foi aberta às 14h43 e concluída dois minutos depois. Como pelo regimento, são necessários pelo menos 28 parlamentares presentes para votar qualquer matéria, o presidente da Casa, Ademar Traiano (PSDB), encerrou a sessão alegando não haver quórum suficiente para deliberação.

Traiano – que além da Assembleia, preside também o PSDB do Paraná – criticou os manifestantes. “Lamento que os que estão nas ruas hoje são aqueles que afundaram o Brasil”, disse, alegando que a reforma da previdência é inevitável. “As reformas são necessárias. Ninguém mais suporta viver esse caos que foi instalado no Brasil”, afirmou o tucano. “A previdência brasileira hoje tem um déficit imenso. E ele tem que ser resolvido. Eu lamento. Muitos terão que pagar o preço. Mas não há outro caminho”, argumentou o parlamentar.

Já o líder da bancada de oposição, deputado Tadeu Veneri (PT), defendeu os protestos. Segundo ele, a Assembleia ficou inclusive sem ascessoristas por causa do movimento. “No dia em que tivermos compreensão das pessoas que apoiam a reforma da previdência que sem ascessorista, sem o frentista do posto de gasolina, sem a pessoa que coleta o lixo, que são pessoas que vão ser extremamente prejudicadas, e que têm invisibilidade, os deputados vão parar para pensar”, avaliou. “Não é possível que alguém que se aposenta com R$ 20 mil depois de oito anos de mandato, ache natural que outro alguém, por não ser deputado, senador, juiz, desembargador, promotor possa trabalhar até os 70 anos”, criticou ele.

O líder oposicionista confirmou ainda que os deputados do bloco utiliziram de uma manobra regimental para derrubar a sessão por falta de quórum, para evitar que a base do governo acelerasse a tramitação de um projeto encaminhado pelo Palácio Iguaçu na véspera. A proposta permite a “participação complementar” da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela prevê que o Estado poderá repassar, através de convênio, serviços de atendimento em saúde pública a entidades privadas e filantrópicas “quando da inexistência de condições técnicas no município ou em circunstâncias especiais”.

Urgência — O governo pediu votação em regime de urgência da proposta. A oposição critica a iniciativa, avaliando que ela abre caminho para a “terceirização” do SUS, e não pode ser votada sem uma discussão mais ampla. “A coisa é tão obscura que nem o Conselho Estadual de Saúde tem conhecimento disso”, criticou Veneri. “É um projeto muito complexo. Permite que o Estado construa áreas ou alas de hospital, equipe, faça manutenção com medicamentos e insumos, e que esta construção e insumos passem a ser, quando for necessário, assumidos por entidades filantrópicas e privadas, com custos 100% bancados pelo governo”, afirmou. “Se tivessem a sessão ontem e hoje poderiam fazer uma reunião extraordinária da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) na segunda-feira e colocava na pauta na terça-feira”, explicou o líder do bloco, justificando a manobra para derrubar a sessão.

Na justificativa do projeto, o governo alega que a proposta apenas regulamenta uma modalidade de convênio já prevista na Constituição .