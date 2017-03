Deposta, ex-presidente da Coreia do Sul será interrogada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A procuradoria da Coreia do Sul anunciou nesta quarta (15) que pretende interrogar na próxima terça (21) a ex-presidente Park Geun-hye, destituída na semana passada em um escândalo de corrupção. Além disso, as novas eleições presidenciais foram antecipadas para 9 de maio. Park sofreu impeachment sob a acusação de subornar conglomerados como Samsung, Hyundai e LG para fazerem doações a fundações de sua melhor amiga, Choi Soon-sil, em troca de favores. Com o impeachment, Park perde o direito à imunidade. Park Geun-hye é a primeira presidente a ser deposta em um impeachment desde a divisão da Península Coreana, em 1948. O único a passar por processo similar foi Roh Moo-hyun, absolvido pela Justiça em 2004. O Parlamento havia iniciado o processo em dezembro. Agora, o primeiro-ministro Hwang Kyo-ahn continua como presidente em exercício até as novas eleições. A aprovação do impeachment pela Suprema Corte da Coreia do Sul no dia 9 provocou uma onda de protestos contra e a favor de Park. Ao menos três apoiadores da mandatária morreram nas manifestações. Entre os principais nomes cotados para a sua sucessão estão o opositor Moon Jae-in, seu rival na disputa à Presidência em 2012, e o ex-secretário-geral da ONU Ban Ki-moon, ainda sem partido.