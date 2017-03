Restaurante de Curitiba cria o dia do detox eletrônico

Reunião com amigos ou de família quase sempre tem acabado em selfs e postagens nas redes sociais. No entanto, até que ponto estas reuniões realmente acontecem? O mais comum, após a selfs, é ver as pessoas sentadas nos restaurantes trocando poucas palavras, mas com os dedos e a atenção no celular. Está difícil de se desvencilhar por algumas poucas horas do aparelhinho eletrônico que ao mesmo tempo conecta e desconecta as pessoas. E vendo essa situação de longe, é que um restaurante de Curitiba lançou o desafio: deixou o celular longe, vale um brigadeiro. É o Detox Eletrônico.

A ideia é do Kandoo Culinária Japonesa que, toda sexta-feira no almoço, entrega aos clientes que aceitam o desafio uma sacolinha, na qual eles podem colocar o celular que fica à disposição nas mesas. Esse pacote é fechado para que o dono não corra o risco de dar uma espiada no whatsapp, por exemplo.

E para incentivar a adesão a ideia quem, bravamente, resiste durante a permanência no restaurante ganha um brigadeiro gourmet para lembrar o quanto é doce ficar um pouco longe da tecnologia. O mais interessante da ação é que a administração do restaurante registrou um aumento de permanência dos clientes em 12 minutos, chegando a 14 minutos. Segundo Valéria Vicenti, proprietária do Kandoo, “isso está diretamente atrelado ao fato de que sem celular na mão, as pessoas interagem mais, conversam mais, e assim desfrutam melhor do lugar que escolheram para ter um momento de lazer”.

Quem quiser experimentar, o Kandoo fica na Rua Dr. Alexandre Gutierrez, 732, no Batel. A ideia é válida para o almoço de sexta-feira, das 11h30 às 14h30 com buffet por quilo (R$ 72 o quilo) e a la carte. Informações e reservas 3206 3206.

