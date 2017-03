Maia prevê que inquérito contra ele será arquivado

Incluído na lista dos políticos com pedido de abertura de inquérito no Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse ontem, que a investigação vai mostrar que o que foi citado contra ele por delatores da Odebrecht não é verdadeiro. De bom humor, Maia prevê que seu inquérito será arquivado.

Ele lembrou que já havia vazado parte de sua citação. “Para mim, o inquérito é muito importante porque vai me dar as condições para que eu esclareça os fatos, provando que não há nada contra mim, minha conduta e minha história. E o inquérito será arquivado”, disse.

O deputado acredita que a lista não vai atrapalhar as votações importantes para o governo e que o Congresso vai continuar trabalhando pelas reformas previdenciária, trabalhista e política. “Eu tenho certeza que a Câmara vai conseguir separar uma coisa da outra e continuar as votações”, finalizou. Maia também afirmou que, na próxima quarta-feira, deputados e senadores irão se reunir com conselheiros do TSE, para discutir mudanças no sistema político eleitoral.