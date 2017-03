Atitude é essencial à segurança

SAIBA MAIS Cupons de desconto viram iscas de hackers

A Forcepoint, líder mundial em cibersegurança, divulgou um novo estudo “O Ponto Humano: Uma Intersecção de Comportamentos, Intenções e Dados Críticos de Negócios”. O estudo revelou que, apesar de uma maioria esmagadora dos entrevistados ( 80% ) acreditar que é importante entender o comportamento das pessoas quando interagem com propriedade intelectual e outros dados críticos de negócios, apenas 32% são capazes de fazer isso de maneira eficiente.

Além disso, 78% acreditam que entender a intenção do usuário é importante, porém apenas 28% dos entrevistados possuem atualmente essa capacidade.

Foram entrevistados mais de 1.250 profissionais de cibersegurança atuando globalmente em várias verticais da indústria, inclusive serviços financeiros, de petróleo & gás e do setor de saúde.

O estudo mostra que os profissionais de cibersegurança estão insatisfeitos com os investimentos em tecnologia, ao passo que a proliferação dos dados e as fronteiras cada vez menores de delimitação de redes dificultam ainda mais a segurança. A pesquisa revela, porém, a vantagem potencial associada à compreensão dos comportamentos e da intenção dos usuários quando interagem com a propriedade intelectual e outros dados que são a base do valor corporativo.

“Durante anos, o setor de cibersegurança tem se concentrado, principalmente, na proteção de infraestruturas tecnológicas. O desafio dessa abordagem, no entanto, é que as infraestruturas atuais estão em constante transformação quanto à composição, acesso e propriedade”, disse Matthew P. Moynahan, CEO da Forcepoint. “Ao entender como, onde e por que as pessoas acessam dados confidenciais e a propriedade intelectual, as empresas poderão concentrar seus investimentos e priorizar, mais efetivamente, as iniciativas de cibersegurança”.