Trump contesta dados de imposto de renda

Estados Unidos — O presidente dos EUA, Donald Trump, criticou o repórter que vazou informações sobre sua declaração de imposto de renda de 2005, lançando dúvidas de como o repórter obteve o formulário. Em sua conta no Twitter, Trump escreveu: “Alguém realmente acredita que um repórter, que ninguém nunca ouviu falar, ‘foi para sua caixa de correios’ e encontrou meu imposto de renda? Notícias falsas”, disse ele. Ontem, a Casa Branca informou que Trump obteve mais de US$ 150 milhões em renda em 2005 e pagou US$ 38 milhões em imposto de renda naquele ano. A informação foi divulgada após Rachel Maddow, jornalista da MSNBC, dizer que havia obtido parte dos formulários de impostos de Trump relativos ao ano de 2005. De acordo com Maddow, os dados foram obtidos pelo jornalista David Cay Johnston, um ex-repórter do “The New York Times” e fundador do site DCReport.org, que disse ter recebido as duas páginas do documento de forma anônima pelos correio. Johnson ganhou um prêmio Pulitzer de jornalismo em 2001 por matérias sobre lacunas e desigualdades no código tributário dos EUA.

Yahoo

Estados Unidos — Autoridades federais indiciaram quatro homens, incluindo dois funcionários da agência de inteligência da Rússia, por hackearem os sistemas do Yahoo e roubarem dados pessoais de centenas de milhões de usuários o primeiro caso a afetar diretamente o governo russo. Dois dos acusados trabalham no Serviço Federal de Segurança russo e são protegidos, direcionados e pagaram os demais acusados por coletar informações através de invasões aos sistemas da empresa nos EUA e em outros países, disse o Departamento de Justiça.

Explosivos

Alemanha — Um pacote suspeito foi encontrado no Ministério de Finanças da Alemanha ontem, localizado no centro de Berlim, informou a polícia de Berlin pelo Twitter, afirmando que o pacote estava sendo investigado por especialistas em explosivos. De acordo com a polícia, o pacote foi entregue às 9h30 no horário local. Em seguida, a polícia determinou que o pacote poderia oferecer algum risco, o que levou alguns funcionários a deixarem seus escritórios. Em uma primeira análise, a polícia disse que o pacote continha uma mistura de componentes explosivos.

Ataque

Síria — Ao menos 25 pessoas morreram depois que um homem-bomba detonou explosivos dentro do Palácio de Justiça em Damasco, na Síria, ontem, de acordo com a TV estatal do país. Muitas pessoas ficaram feridas no ataque, que é o último de uma série de atentados e ataques suicidas contra as áreas controladas pelo governo. Ainda não houve reivindicação imediata pelo ataque. Um homem vestindo um uniforme militar e carregando uma espingarda e granadas chegou à entrada do palácio. Em seguida, ele se atirou para dentro do prédio.

Populista

Holanda — A principal pesquisa de boca de urna da Holanda sugere que o primeiro-ministro Mark Rutte venceu com facilidade o deputado Geert Wilders, na eleição parlamentar de ontem. O voto é visto como um teste sobre a força do populismo na Europa. A pesquisa do instituto Ipsos sugere que o partido de Rutte levou 31 das 150 cadeiras do Parlamento, 12 a mais que a sigla de Wilders. “Estou muito orgulhoso do que ocorreu e feliz por termos recebido um voto de confiança novamente”, afirmou Tamara van Ark, líder de campanha do partido liberal VVD.