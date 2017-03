Ateliê Criação trabalha há 15 anos com estudantes especiais: na próxima semana é comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down (foto: Franklin de Freitas)

O próximo dia 21 será de celebração e conscientização. É que em todo o mundo a data marca o Dia Internacional da Síndrome de Down. E em Curitiba, essas pessoas especiais contam também com um cantinho especial: é o Ateliê Criação, localizado em Santa Felicidade e que há 15 anos atende alunos de Curitiba e Região Metropolitana, fazendo da arte uma forma de educar e garantir a inclusão não só dos down, mas daqueles com necessidades especiais na área de deficiência mental em geral.

Idealizadora do projeto, a professora Márcia Regina Miranda é formada em artes visuais e pós-graduada em arte-terapia. Antes mesmo de entrar na faculdade, porém, já trabalhava com educação especial (tinha feito um curso voltado para a área no Instituto de Educação). A decisão de largar o emprego que tinha numa escola e abrir o ateliê, contudo, não foi fácil. Afinal, ela teve de abandonar a estabilidade em seu antigo emprego para se aventurar no mundo da arte especial.

“Minhas amigas questionavam como eu ia largar a escola, mas era o que eu queria. Até comentava que se depois tivesse de trabalhar de diarista, eu trabalhava, porque tinha de pelo menos tentar”, conta ela.



Mas não foi só isso. Na época em que criou o ateliê, Márcia literalmente revolucionou. Até então, os trabalhos artísticos envolvendo alunos com down se limitavam a fazê-los passar o lápis em cima dos pontilhados, ao passo que a arte-terapia consistia em sessões individuais de curta duração. No ateliê, porém, ela já ensinava pintura, modelagem e mais recentemente passou também a trabalhar com mosaicos.

“Eu já trabalhava com educação especial antes de abrir o ateliê e usava com meus alunos técnicas artísticas diferentes, pouco utilizadas na época com alunos down. Peguei alunos que não desenvolviam e o resultado foi incrível”, afirma a professora. “Na pós até arrumei briga, porque eles diziam que arte-terapia tinha de ser individual e com sessões de 30 minutos. Mas eu fazia um trabalho coletivo e de meio-período, até em período integral”, recorda.



Hoje, Márcia se diz realizada. Há 13 anos ela conta com a ajudada também professora Josinês Miranda e atualmente conta com 20 alunos matriculados, com aulas de segunda a quinta-feira. Para manter o ateliê, cobra uma mensalidade dos alunos e também conta com o dinheiro arrecadado através das obras produzidas pelos alunos. A cada obra vendida, metade fica para o artista, metade vai para a aquisição de novos materiais para a escola.



“Eu me considero uma pessoa realizada. As vezes você está desgastada, aí faz exposição, vende tudo e já renova os ânimos. E eles (alunos) também cobram que eu chegue com tudo para as aulas”, diz a professora e artista. “Eles (alunos especiais) que me fizeram ver que a arte era bacana. Temos alunos que nunca haviam demonstrado habilidade (artística) e dali um tempo deslancham. É incrível ver o quanto a arte muda, dá possibilidade de transformar”, finaliza.