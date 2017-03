Presente? Nada disso!

Quando o Ateliê iniciou as atividades e foi realizar as primeiras vendas de trabalhos feitos pelos alunos, muita gente não acreditava que haviam sido os down que teriam produzido aquelas obras. “Não acreditavam que eram eles, que era o professor”, conta Márcia. Com o tempo a situação mudou, mas aí tinha outro problema: muitas pessoas, em vez de comprar as obras, queriam de presente. Hoje, os próprios alunos aprenderam como lidar com isso.

“Antes vinha muita gente e pedia de presente o que eles produziam. Mas eu formei eles mercenários (risos). Hoje eles não fazem mais essa de dar presente. Ou a pessoa paga, ou não leva”, diz Márcia. “E que preferencialmente pague em dinheiro, que eu não gosto dessa coisa de cartão. Tem que ser no dinheiro vivo”, complementa a brincalhona e comunicativa Nina, uma das aprendizes do Ateliê.