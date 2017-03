Programa recebe 242 computadores

A Unimed Curitiba vai doar 242 computadores que serão utilizados no programa Espaço Cidadão. O programa atua em parceria com escolas municipais que não tem laboratório de informática, dando oportunidade da inclusão digital para os alunos, que, na maioria das vezes, também não tem acesso à internet em suas casas. Da mesma forma, o espaço também é utilizado para cursos e capacitações profissionais.

"Os ambientes estão localizados em 338 municípios e sua infraestrutura conta com o apoio de parceiros que por meio de doações disponibilizam equipamentos para serem utilizados pelos usuários das diferentes faixas etárias. Com essa importante iniciativa vai atender mais de 25 municípios e milhares de pessoas, afirma Flávio Arns, secretário para assuntos estratégicos do governo do Estado.