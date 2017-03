No próximo domingo a Prefeitura de Colombo realiza mais uma edição da Feira de Adoção de Animais e Conscientização “Aumigos”. A feira terá início às 9 horas, no Parque Municipal da Uva, a programação contará com diversas atividades. Nesta edição, além de cães e gatos adultos e filhotes para adoção, quem estiver por lá, poderá acompanhar o Desfile Fashion Pet às 15 horas, onde as pessoas podem trazer seus cães para desfilar.

A Feira de Adoção de Animais e Conscientização “Aumigos” de Colombo é um passo importante para incentivar a adoção responsável. “Nas edições anteriores já foram doados 130 animais, todos castrados e vacinados. Durante a feira realizamos também um trabalho de educação ambiental para guarda responsável de animais, ajudando a conscientizar a população com relação ao abandono, castração, cuidados, etc.”, afirma o secretário da pasta, Evandro Busato. Para adotar é necessário ter mais de 18 anos.