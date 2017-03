Dia de greve contra a reforma leva milhares às ruas de Curitiba

Segundo os organizadores, protestos reuniram 40 mil trabalhadores em Curitiba (foto: Franklin de Freitas)

O dia de greve geral convocado por centrais sindicais contra as propostas de reforma da Previdência Social e nas relações de trabalho, levaram milhares de trabalhadores para as ruas, ontem, em Curitiba, e causaram impacto na cidade. De manhã, nenhum ônibus do transporte público circulou. Pelo menos 35 agências bancárias não abriram na região Central. Escolas não funcionaram ou funcionaram parcialmente. Houve protestos em praças e frente de fábricas. O dia de paralisação provocou um prejuízo de R$ 100 milhões no comércio, diz a Associação Comercial do Paraná (ACP).

Os atos em Curitiba começaram no começo da manhã, com manifestações de metalúrgicos em frente a fábricas em áreas industriais de Curitiba. Segundo o sindicato dos metalúrgicos foram 20 mil trabalhadores parados ontem. Motoristas e cobradores também participaram. Ainda de manhã, professores e servidores públicos se concentraram entre as praças Santos Andrade, Tiradentes e 19 de Dezembro, e depois seguiram em caminhada até a Praça Nossa Senhora de Salete.

Ônibus — Desde cedo, o principal problema foi com a circulação de ônibus. Ainda durante a madrugada, a Justiça do Trabalho havia ordenado que o transporte público deveria circular com frota mínima — 50% no horário de pico e 40% nos demais horários, mas até o meio da tarde nenhum ônibus circulou. A Justiça havia determinado multa de R$ 100 mil diários em caso de descumprimento.



Apenas a partir do meio para o fim da tarde é que os veículos começaram a deixar as garagens das empresas. Mesmo assim, até a noite, a frota mínima de 50 a 40% não era respeitada. O sindicato dos motoristas e cobradores disse que isso seria responsabilidade das empresas, e que os trabalhadores estavam disponíveis. O Sindicato das Empresas criticou duramente a paralisação.

Interior — Manifestações também foram organizadas no interior do Estado. Em Paranaguá, portuários fizeram uma manifestação com bloqueio na BR-277 e depois seguiram em caminhada até o Porto. Em Londrina, metalúrgicos e trabalhadores no transporte também participaram. Os metalúrgicos de Maringá e mais 18 categorias realizaram um ato no centro da cidade. Segundo a Polícia militar participaram do protesto cerca de 12 mil pessoas.