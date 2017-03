Hoje tem feira de intercâmbio na Capital

Acontece hoje, em Curitiba, a Eduexpo, maior feira de intercâmbio do mundo, no Hotel Four Points by Sheraton Curitiba (Av. Sete de Setembro, 4211), das 16 às 21 horas com a presença dos governos de três países (França, Canadá e Holanda) e cerca de 50 universidades e escolas dos cinco continentes.

Os interessados poderão encontrar todos os tipos de cursos, desde ensino médio, como também graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, MBA, cursos técnicos, estágio e trabalho remunerado. Outro ponto alto do evento é a série de oito seminários que estarão acontecendo durante o período da feira, também gratuitos e proferidos em português. As palestras irão apresentar oportunidades de cursos, novas áreas de estudos e bolsas de estudos na França, Canadá, Holanda e Suiça.

Canadá — E amanhã, a 3RA Intercâmbio, em parceria com a Lambton College, realiza palestra sobre educação e mercado de trabalho no Canadá, na YouTalk Idiomas (Rua Coronel Dulcídio, 1449 – Batel). Paulo Manfredini, representante da instituição, falará sobre os principais programas oferecidos