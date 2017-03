Governador pede mais recursos para moradia

O Paraná busca uma cota de novos recursos para o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. A expectativa é que mais cinco mil residências sejam construídas no Estado, com recursos de cerca de R$ 250 milhões. O assunto foi tratado pelo governador Beto Richa e o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, com o ministro das Cidades, Bruno Araújo, ontem, em Brasília.

A ideia é priorizar a construção de moradias nos municípios paranaenses com o menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O intuito é viabilizar a ampliação do atendimento a famílias paranaenses em situação de vulnerabilidade social que residem em condições precárias. O Ministério das Cidades irá construir, em todo o País, 100 mil residências para atender a faixa 1 do programa, que subsidia parcialmente moradias para famílias com renda de até R$ 1,8 mil.

Desde 2011, os projetos habitacionais do Governo do Paraná, desenvolvidos em parceria com o governo federal, resultaram na construção de 80 mil moradias, sendo 13 mil unidades rurais, com investimentos de R$ 4,7 bilhões.