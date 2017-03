Brasil passa de negativo para estável

A Moody's melhorou ontem, a perspectiva do rating soberano do Brasil de "negativa" para "estável", revertendo uma tendência de piora da avaliação do Brasil que vinha ocorrendo desde 2015, quando o País perdeu a classificação grau de investimento. A avaliação da agência é que as condições da economia brasileira estão se estabilizando, há sinais de recuperação após dois anos de forte recessão e o cenário fiscal está mais claro por causa das medidas do presidente Michel Temer.

A decisão da Moody's de alterar a perspectiva do rating do Brasil para estável foi determinada, além da perspectiva de melhora da economia, por outros dois fatores: sinais de que o funcionamento do arcabouço de políticas no Brasil está melhorando, o que dá suporte à implementação do ajuste fiscal; o terceiro fator é que risco de passivos de entidades relacionadas ao governo, como a Petrobras, foi significativamente reduzido.

A Moody's espera que o Banco Central continue cortando juros este ano, mas ressalta que o impacto da Selic menor na atividade econômica será limitado este ano, por causa do ciclo de desalavancagem.