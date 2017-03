Governo diz que vai descontar dias parados

O chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, confirmou que o Governo do Estado vai descontar os dias parados dos servidores públicos que mantiverem a greve iniciada ontem. Rossoni salientou que pode ser negociado o abono da falta do dia 15, desde que as categorias retomem imediatamente as atividades normais. A medida foi comunicada durante reunião com dirigentes do sindicato que representa os professores, no Palácio Iguaçu.

“Não vamos abrir mão de descontar a falta”, disse o secretário. “O governo não aceita greve por tempo indeterminado e os pais não concordam em impostos e não contar com seus filhos em sala de aula”, afirmou Rossoni.

O secretário disse ainda que o governo estadual promoveu importantes avanços na educação nos últimos anos, que não são reconhecidos pelas lideranças sindicais, mas agora o momento exige cautela e responsabilidade dos gestores públicos. “O governo está correto em sua conduta. Investiu 34,5% da receita em educação, mais do que o exigido por lei”, lembrou o secretário.

O governo também se dispõe a discutir algumas divergências sobre as mudanças na distribuição de aulas extraordinárias, afirmou Rossoni.

Rossoni reforçou o interesse do governo estadual em manter o diálogo aberto com os representantes do magistério e das demais categorias de servidores públicos. “Estamos sempre abertos para um diálogo responsável e construtivo. A valorização dos servidores é uma marca deste governo. No magistério, por exemplo, a evolução salarial chegou a 146% desde 2011, para uma inflação de 49%”.