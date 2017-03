Prefeitura recebe servidores e professores

SAIBA MAIS Dia de greve contra a reforma leva milhares às ruas de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba recebeu no início da tarde de ontem representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Curitiba (Sismuc) e do Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac). Na reunião com o secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, Carlos Cesar Calderon, as entidades apresentaram reivindicações referentes à pauta municipal, feitas durante a paralisação nacional de ontem.

A Prefeitura apresentou a proposta da formação de uma comissão para a discussão do dissídio de 2017. “A administração esteve sempre aberta ao diálogo e entende ser este o caminho para a encontrar uma solução às questões levantadas pelos representantes dos trabalhadores”, disse Calderon.

Sobre o Plano de Carreira, um dos pontos levados pelos sindicados na mesa de negociação, a Prefeitura informou que o plano, em sua formação atual, foi aprovado na gestão anterior, que, entretanto, não o colocou em prática.

Educação — Desde o início desta gestão, a administração busca meios de honrar os compromissos assumidos pela gestão anterior com os servidores, como o pagamento da última parcela do Plano de Cargos, que deveria ter sido quitada em dezembro de 2016.

Só na área da Educação, a dívida herdada da gestão anterior é de R$ 140 milhões. O pagamento a fornecedores como os de limpeza, manutenção, alimentação escolar, transporte é indispensável ao andamento das atividades nas unidades escolares. Sobre outras demandas a Prefeitura garante que está se esforçando para cumprir os acordos.