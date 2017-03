Pete Doherty, do The Libertines, fará show de sua carreira solo em SP

SÃO PAULO, SP - (FOLHAPRESS) - Pete Doherty, um dos fundadores do The Libertines ao lado de Carl Barât e líder da Babyshambles, retornará ao Brasil para um show no Cine Joia, em São Paulo, no dia 24 de maio. O músico deve apresentar o segundo álbum de sua carreira solo, "Hamburg Demonstrations", lançado em dezembro de 2016. A apresentação faz parte da turnê do artista pela América do Sul. A casa de shows pretende divulgar as informações do evento nesta quinta-feira (16). O garoto problema, conhecido por diversos episódios desencadeados por sua dependência química, já havia deixado os fãs brasileiros à sua espera em duas ocasiões no passado, mas fez jus a eles em outubro, quando a banda inglesa arrematou o festival Popload.