Família de professor que viralizou na web volta a aparecer

Na última semana, o professor norte-americano Robert Kelly dava uma entrevista ao vivo à BBC, via Skype, sobre o impeachment na Coreia do Sul - ele mora na cidade de Busan. Foi quando a sala em que estava foi invadida pelos seus filhos pequenos. A mãe deles entrou correndo e os arrastou para fora. O vídeo e suas versões foram vistos mais de 50 milhões na internet. Na terça-feira, Kelly voltou a aparecer na BBC com a família. Apresentou ao público a mulher, Jung-a-Kim, e os pequenos Marion e James. Falou sobre a fama inesperada após o vídeo que viralizou em todo o mundo. "Nossa primeira reação foi ficar com receio de que a BBC nunca mais nos ligasse", disse ele, ressaltando que a resposta ao vídeo foi "surreal". Jung-a-Kim pôs fim à polêmica de que, por ter feições asiáticas, ela seria a babá das crianças. "Quero que as pessoas apenas se divirtam, espero que parem com essa discussão. Eu não sou a babá", afirmou. Por fim, Kelly falou sobre a teoria de que não levantou da cadeira porque estava dando a entrevista apenas de cueca. "Eu estava de calças!", disse, rindo.

Internautas pedem cabeça de Leifert e volta de Bial ao BBB

O "Big Brother Brasil 17" é o grande assunto das redes sociais e, mais uma vez, por um motivo polêmico. Ontem, internautas iniciaram uma campanha para que Pedro Bial volte a apresentar o reality. O motivo? O apresentador Tiago Leifert estaria sendo parcial. Muitas pessoas reclamaram que o apresentador mostrou favoritismo por Emilly durante o discurso de eliminação de Roberta na última terça-feira. "Queremos um apresentador e não um torcedor de Emilly disfarçado de apresentador", disse uma internauta no Twitter. Outra crítica a Leifert foi quando ele declarou que a suposta agressão de Emilly a Marcos "foi só uma brincadeira de mão". "Torcida que não gosta da Emilly quis pedir expulsão", comentou o apresentador sobre a repercussão do caso na internet.

Junior Lima publica foto para anunciar que será pai

O cantor Junior Lima, conhecido pela parceria musical com a irmã Sandy, anunciou em suas redes sociais, ontem, que será pai. Em seu perfil do Instagram, o cantor publicou uma foto sua com as mãos na barriga da mulher, a modelo Mônica Benini. De acordo com a postagem, o bebê será um menino. "Que alegria contar isso para vocês! Que fase mais especial na vida! Nossa família está crescendo e o amor já é gigante!!! Mandem a melhor energia possível, que o Otto está a caminho!!!", escreveu.

Chris Evans deve deixar papel de Capitão América

A revista norte-americana Squire divulgou ontem uma entrevista com o ator Chris Evans, que interpreta o Capitão América nos filmes da Marvel. Segundo a publicação, ele vai largar o papel após as filmagens de Vingadores: Guerra Infinita 1 e 2, que serão feitas simultaneamente. Em 2010, a Marvel apresentou um contrato de nove filmes para Chris Evans, e ele insistiu que não assinaria para mais de seis. "Leva cinco meses para fazer um filme da Marvel, e quando você pega as obrigações de divulgação de cada um, é bem ruim", disse o ator. Evans afirma que queria dirigir filmes e fazer outros personagens "mais humanos".

Sertanejos de duplas diferentes vão lançar CD juntos

Duas duplas clássicas da música sertaneja dos anos 1990 agora formam um novo duo. Rick, da dupla Rick e Renner, e Giovani, da dupla com Gian, vão gravar um disco juntos. A novidade foi divulgada por Giovani em seu perfil do Instagram. "Turnê Dois Corações, aguardem agenda de shows", escreveu o cantor na legenda de uma foto junto com Rick. Desde então, os dois têm postado diversas fotos juntos em estúdios de gravação. Nas redes sociais, os internautas ficaram surpresos e confusos com a novidade. "Rick e Giovani fazendo dupla sertaneja. Será que só de birra vai ter um Gian e Renner?", brincou um internauta.

Níver do dia

Fabiana Murer

Atleta brasileira

36 anos