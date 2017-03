Atlético sobrevive a bombardeio e vence na Argentina

Lucho González comemora o gol do Atlético na Argentina (foto: Juan Mabromata/Agência France Presse/Estadão Conteúdo)

O Atlético Paranaense venceu por 1 a 0 o San Lorenzo, nessa quarta-feira (dia 15) à noite, na Argentina, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2017. Com o resultado, o time brasileiro lidera provisoriamente o Grupo 4, com quatro pontos, seguido por Flamengo (3 pontos), Universidad Catolica (1 ponto) e San Lorenzo (0). Os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final.

O próximo jogo do Atlético na Libertadores será em 12 de abril, fora de casa, contra o Flamengo. O próximo jogo na Arena pela competição está marcado para 26 de abril, contra o Flamengo.

O Atlético teve tudo para conquistar uma vitória tranquila no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. Fez 1 a 0 aos 3 minutos de jogo e teve mais duas grandes chances para ampliar o placar no primeiro tempo. No entanto, desperdiçou e levou sufoco. O San Lorenzo promoveu um verdadeiro bombardeio, com 21 finalizações e 12 escanteios em 90 minutos de jogo. Enquanto isso, o Furacão só conseguiu nove finalizações e um escanteio.

O time argentino ainda desperdiçou um pênalti – lance muito contestado pelo Atlético. O goleiro Weverton e o zagueiro Thiago Heleno tiveram desempenho espetacular e salvaram o time do bombardeio. Clique aqui para ver as notas para os jogadores.

ARTILHEIRO

O argentino Lucho González marcou um gol na partida e segue como artilheiro do Atlético em 2017, com três gols. Ele disputou seis jogos no ano, todos pela Libertadores.

TÉCNICO

O técnico Autuori completou 70 jogos no clube, com 30 vitórias, 17 empates e 23 derrotas.

ESCALAÇÃO

O Atlético não tinha o meia Carlos Alberto, lesionado. Lucho González, que vinha jogando de volante desde o início de 2017, atuou como meia centralizado. O esquema tático foi o 4-2-3-1 de sempre, com Nikão na direita e Gedoz na esquerda.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou com gol. Já aos 3 minutos, Sidcley cruzou e Lucho Gonzáleza cabeceou, fazendo 1 a 0. O San Lorenzo marcou forte a saída de bola e partiu para o “abafa”. O Atlético teve dificuldades e não consegui sair da defesa por 25 minutos. Nesse período, o time argentino abusou dos chutes de fora da área e Weverton mostrou segurança. Depois disso, o Furacão conseguiu aplicar contra-ataques perigosos e desperdiçou duas grandes chances. Aos 28, Nikão perdeu um na cara do gol. Aos 39, foi a vez de Lucho perder um gol feito.

SEGUNDO TEMPO

O Atlético adotou os lançamentos como principal arma e levou perigo nessa jogada. O San Lorenzo seguiu atacando com frequência, insistindo nos cruzamentos e nos chutes de fora da área. Thiago Heleno e Weverton deram conta do recado.

SUBSTITUIÇÕES

Aos 19, o centroavante Grafite entrou no lugar do meia-ponta Gedoz. Com isso, Pablo passou de centroavante para a meia-ponta. O esquema seguiu o mesmo. Aos 28, troca na meia-ponta direita: saiu Nikão e entrou Douglas Coutinho.

PÊNALTI PERDIDO

Aos 30, o árbitro marcou pênalti de Sidcley em Cerutti. Blandí cobrou para fora.

RETRANCA

Depois dos 25, o Atlético não conseguiu mais contra-atacar e passou sufoco na defesa. Aos 36, Autuori tirou o volante Rossetto e colocou o zagueiro Wanderson. O Atlético mudou para o 5-4-1 e a pressão do San Lorenzo aumentou. Mas a defesa conseguiu segurar o bombardeio até o fim.

ESTATÍSTICAS

O Atlético teve 38% posse de bola, 91% de precisão nos passes, 9 finalizações (3 certas) e 1 escanteio. O San Lorenzo somou 21 finalizações (9 certas), 12 escanteios e 79% de precisão nos passes. Os dados são da Conmebol/Datafactory.

SAN LORENZO 0 x 1 ATLÉTICO-PR

San Lorenzo: Torrico; Corujo (Botta), Angeleri, Caruzzo e Paulo Díaz; Mussis, Néstor Ortigoza (Bergessio), Cerutti e Belluschi; Merlini e Blandí. Técnico: Diego Aguirre

Atlético: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Sidcley; Otávio, Rossetto (Wanderson), Nikão (Douglas Coutinho), Lucho González e Gedoz (Grafite); Pablo. Técnico: Paulo Autuori

Gol: Lucho (3-1º)

Cartões amarelos: Mussis (SL). Pablo, Gedoz, Thiago Heleno (A).

Árbitro: Roddy Zambrano Olmedo (Equador)

Local: Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, Argentina

PRINCIPAIS LANCES

Primeiro tempo

3 – Gol do Atlético. Sidcley cruza na medida para Lucho, que cabeceia no cantinho.

7 – Gedoz avança e chuta de fora da área. A bola vai ao lado.

8 – Pressão dos argentinos. Mussis pega rebote e chuta ao lado.

9 – Blandi chuta forte, de longe. Weverton defende.

11 – Cerutti chuta cruzado, de longe. Weverton espalma.

14 – Sidcley perde a bola na defesa. Thiago Heleno salva.

23 – Merlini chuta de fora da área. Weverton segura.

28 – Jonathan coloca Nikão na cara do gol. Ele chuta para fora.

39 – Thiago Heleno lança. Pablo dá uma casquinha de cabeça. Lucho sai na cara do gol, mas chuta para longe.

41 – Belluschi chuta da meia-lua. A bola passa perto, ao lado.

Segundo tempo

2 – Weverton lança. Nikão para Pablo, que ajeita para Rossetto, na área. Ele chuta e o goleiro espalma.

9 – Pablo ajeita para Gedoz, que chuta da meia-lua. Torrico espalma.

16 – Ortigoza recebe na área e chuta cruzado. Weverton espalma.

25 – Cerutti cruza. Weverton corta. Ortigoza pega o rebote na área e chuta. Weverton abafa.

30 – Cerutti cai na área após dividir com Sidcley. O árbitro marca pênalti. Lance polêmico. Blandí cobra para fora.

31 – Cerutti cruza. Na cara do gol, Blandí cabeceia para baixo. Weverton espalma.

45 – Lucho sai na cara do gol e chuta para longe.