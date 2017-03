Memo desfila coleção em parceria com Lilly Sarti na SPFW

PEDRO DINIZ E LUIGI TORRE SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Assim como fez na temporada passada, a grife Memo desfilou, neste terceiro dia de desfiles da São Paulo Fashion Week, uma parceria com outra marca. A grife da empresária Patrícia Birman se uniu à Lilly Sarti para criar uma coleção de roupas que mistura os estilos esportivo e casual. "Procuro sempre trabalhar com estilistas que apresentem alguma feminilidade no olhar, mas que tenham facilidade de trabalhar com tecidos tecnológicos", diz Birman. Do trabalho conjunto, saíram combinações de saia e top brancos, com listras azul-marinho e vermelho, calças "flare" e moletons afastados do corpo que identificam a moda da Lilly Sarti. A ideia é que as roupas consigam sair da academia direto para a festa. "É uma roupa funcional", diz Birman. A proposta de dar viés utilitário à roupa de performance é disseminada nas grifes esportivas, como Nike e Adidas, e faz sentido em uma marca de nicho que busca atingir um público mais abrangente.