San Lorenzo perde pênalti, Atlético-PR segura pressão e vence na Argentina

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-PR conseguiu na noite desta quarta-feira (15) uma importante -e suada- vitória na Copa Libertadores. Depois de tropeçar em casa na estreia, o time comandado por Paulo Autuori segurou a pressão do San Lorenzo no Nuevo Gasómetro e contou com um pênalti perdido pelo time argentino para vencer o duelo por 1 a 0, gol de Lucho González. O jogo poderia ter sido mais tranquilo para o Atlético-PR, não fossem diversas oportunidades perdidas pelo time brasileiro em contra-ataques -duas delas com o próprio Lucho. Weverton, com defesas espetaculares, acabou evitando que o Atlético-PR cedesse mais um empate -assim como aconteceu na estreia, contra a Universidad Católica (2 a 2). Com o resultado, o Atlético-PR fica, ao menos temporariamente, na primeira colocação do grupo 4, com quatro pontos em dois jogos. Flamengo, com três, e Universidad Católica-CHI, com um, jogam às 21h45 desta quarta-feira (15). Os times agora esperam quase um mês para voltarem a jogar pela Libertadores. No dia 12 de abril, o Atlético-PR tem pela frente o Flamengo, fora de casa. Já o San Lorenzo visita a Universidad Católica, no Chile. Convocado mais uma vez pelo técnico Tite, Weverton voltou a mostrar nesta quarta-feira o porquê de fazer parte da seleção brasileira principal. O goleiro fez três grandes defesas, duas delas em sequência, na etapa final, e foi um dos principais responsáveis pela vitória do time brasileiro. Fora isso, foi importante nas saídas de gol e também ajudou com os pés. Em apenas três minutos de jogo, Lucho González abriu o placar no Nuevo Gasómetro e chegou ao seu terceiro gol em três jogos consecutivos na Copa Libertadores. Campeão do torneio continental pelo River Plate, em 2015, ele já havia marcado contra o Deportivo Capiatá-PAR, ainda pela fase terceira fase, e contra a Universidad Católica-CHI, na estreia da fase de grupos. Depois de abrir o placar logo aos 3min, o jogo que se figurou no Nuevo Gasómetro foi: San Lorenzo com maior posse de bola tentando encontrar espaços, e Atlético-PR recuado, apostando nos contra-ataques. E era o time paranaense quem se dava melhor. Conscientes do que acontecia em campo, os comandados de Paulo Autuori souberam tirar proveito desta estratégia e criaram duas ótimas chances na etapa inicial, desperdiçadas por Nikão e Lucho. A história mudou na etapa final. Os contra-ataques, que na etapa inicial saíam com perigo, passaram a se tornar raros no segundo tempo. O San Lorenzo empurrou o Atlético-PR em seu campo e assim foi durante os mais de 45 minutos. Sorte do time brasileiro que os argentino não souberam aproveitar, inclusive errando um pênalti -Blandi chutou para fora, aos 30min.