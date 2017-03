Cueva marca de bico, São Paulo empata com ABC e avança na Copa do Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo começou a partida desta quarta-feira (15) muito nervoso, sofreu um susto, mas contou com Cueva para empatar em 1 a 1 com o ABC, em Natal, e garantir sua classificação na terceira fase da Copa do Brasil –havia vencido o primeiro jogo no Morumbi por 3 a 1. A defesa tricolor voltou a vacilar, dessa vez com menos de dois minutos de jogo, tomando o quinto gol de bola parada na temporada. Para o alívio de Rogério Ceni, Cueva, que voltou ao time depois de ficar de fora contra o Palmeiras, brilhou, comandou as ações ofensivas do time e marcou, de bico, o gol de empate -Gilberto deu a assistência. O time comandado por Ceni agora volta suas atenções para o Paulista, e enfrenta o Ituano no sábado. O adversário na próxima fase da Copa do Brasil será conhecido em sorteio realizado na sexta-feira. Como já virou regra em 2017, a defesa são-paulina não passou pela partida incólume: dessa vez, levou menos de dois minutos para sofrer um gol, em um lance praticamente idêntico ao da partida de ida, no Morumbi. Em escanteio cobrado da esquerda, Márcio Passos subiu sozinho dentro da área e cabeceou para o fundo da rede de Denis. Se a defesa vacilou, o São Paulo contou, como também tem sido de praxe, com movimentação constante do seu ataque. O empate quase veio quando Wellington Nem completou cruzamento de Buffarini, mas a defesa do ABC tirou a bola em cima da linha Perdendo por 1 a 0 e muito nervoso, o São Paulo por pouco não viu as coisas piorarem ao perder Rodrigo Caio, que saiu lesionado e deu lugar a Lyanco, que fez sua estreia na temporada. Quem salvou o clube paulista de um pesadelo no primeiro tempo foi Denis, muito contestado pela sua atuação no clássico de domingo diante do Palmeiras: o goleiro são-paulino fez uma linda defesa em cabeçada de Nando –o placar de 2 a 0 classificaria o ABC, se mantido até o fim do jogo. Denis ainda voltou a brilhar na segunda etapa, com outra grande defesa em cobrança de falta. A "Cuevadependência" foi um assunto constante nos últimos dias no São Paulo, já que a ausência do peruano foi muito sentida contra o Palmeiras. Nesta quarta, o camisa 10 retornou ao time mostrando que de fato faz a diferença com a bola nos pés –colocou ela entre as pernas do marcador e, mais importante, nas redes do ABC: dos seus pés saiu o gol de empate, com um bonito chute de bico após assistência de Gilberto. A marcação muito dura implementada pelo time do ABC chamou a atenção e gerou críticas de Rogério Ceni -foram muitas faltas. Assim como aconteceu na primeira partida no Morumbi, Cueva foi um dos principais alvos, chegou até a pedir substituição no fim da primeira etapa, mas voltou atrás e ficou em campo. Com a lesão de Rodrigo Caio, Lyanco, que fez sua estreia na temporada, entrou muito bem. Seguro na marcação, o zagueiro ajudou na saída de bola e por pouco não marcou um gol -a bola passou perto da trave direita de Edson. Depois do desespero nos primeiros minutos, o São Paulo teve tranquilidade na segunda etapa, e criou algumas chances no ataque. Gilberto teve uma boa oportunidade, seguido de Lucas Fernandes, que perdeu gol incrível -não fosse por detalhes, o placar poderia ter dado muito mais tranquilidade à torcida são-paulina. A postura ofensiva, por outro lado, cedeu contragolpes perigosos ao ABC, que chegou a acertar a trave. ABC-RN Edson; Levy, Oswaldo, Cleiton e Romano (Marquinhos Caldas); Márcio Passos, Felipe Guedes, Echeverría (Dalberto) e Gegê (Caio Mancha); Erivélton e Nando T.: Geninho SÃO PAULO Denis; Buffarini, Lugano, Rodrigo Caio (Lyanco) e Júnior Tavares; João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Wellington Nem (Luiz Araújo), Cueva (Lucas Fernandes) e Gilberto T.: Rogério Ceni Estádio: Frasqueirão, Natal (RN) Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ) Público/renda: 15.016 presentes/R$ 375.176,00 Cartões amarelos: Dalberto, Cleiton, Echeverría, Márcio Passos e Felipe Guedes (A), Lucas Fernandes, Júnior tavares, Cueva e João Schmidt (S) Gols: Márcio Passos (A), ao 1º min do 1º tempo; Cueva (S), aos 37 min do 1º tempo