Federer bate Nadal pela 3ª vez seguida e encara algoz de Djokovic nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar de ser considerado um freguês histórico de Rafael Nadal, Roger Federer tem demonstrado uma reação em confrontos contra o espanhol recentemente. Nesta quarta-feira (15), pelas oitavas de final do Masters 1.000 de Indian Wells, o suíço despachou o rival por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e avançou na competição realizada nos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, Federer conseguiu emplacar três vitórias seguidas sobre Rafael Nadal. Antes do duelo desta quarta, o suíço se deu bem na Basileia, em 2015, e na decisão do Aberto da Austrália deste ano, onde se sagrou campeão pela quinta vez. Na história, no entanto, a vantagem ainda é avassaladora para Nadal. Em 36 confrontos, já contando com o desta quarta, o espanhol possui 23 vitórias contra apenas 13 do suíço. Agora, Federer terá pela frente, nas quartas de final, o vencedor de outro grande jogo do dia, em que o australiano Nick Kyrgios repetiu o bom desempenho do ATP 500 de Acapulco e, pela segunda vez seguida, eliminou Novak Djokovic, ex-número 1 do mundo.