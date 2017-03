Mina faz no último minuto salva Palmeiras de vexame em casa

EDUARDO RODRIGUES SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem Borja, nem Dudu. O gol da vitória palmeirense desta quarta-feira (15) sobre o Jorge Wistermann, da Bolívia saiu dos pés do zagueiro Yerry Mina e não dos de um dos atacantes da equipe. Aos 50 minutos do segundo tempo, o colombiano recebeu um cruzamento rasteiro de Róger Guedes e empurrou para o gol aberto. O triunfo por 1 a 0, dentro de casa, é o primeiro da equipe alviverde nesta Libertadores. O gol coroou uma partida praticamente impecável do zagueiro colombiano. No entanto, muitos torcedores que foram ao Allianz Parque não viram o gol do triunfo. A partida se encaminhava para um empate, que para muitos tinha o sabor de derrota. Diante do cenário desolador, alguns deixaram o estádio antes do fim da partida. No primeiro tempo no Allianz Parque, o Palmeiras parou na forte marcação do Jorge Wistermann. Contra duas linhas defensivas bem posicionadas, a equipe alviverde não conseguiu infiltrações e teve poucas chances de gol. No lance mais perigoso, aos 37 min, Borja recebeu cruzamento de Michel Bastos e finalizou de cabeça, mas não marcou. Na etapa final a história se repetiu. A entrada de Keno no lugar de Michel Bastos deu mais movimentação ao ataque, mas a forte marcação do time boliviano persistiu. O atacante Willian entrou no lugar do volante Tchê Tchê, e a equipe foi para o tudo ou nada. Para não dar vexame em sua estreia em casa na competição, Eduardo Baptista terminou o confronto com cinco atacantes em campo. Com seis minutos de acréscimos, o Palmeiras soube aproveitar o tempo e no último minuto garantiu o resultado. A equipe alviverde volta a campo pela Libertadores no dia 12 de abril, quando recebe o Peñarol no Allianz Parque. O clube lidera o Grupo 5 com quatro pontos ganhos e é acompanhado pelos bolivianos, que somam três. Estádio: Allianz Parque, em São Paulo Árbitro: Eduardo Gamboa (Chile) Público/renda: 38.419 / R$ 2.565.095,57 Cartões amarelos: Yerry Mina (P); Marcelo Bergese, Thomaz, Alex Silva, Aponte e Cabezas (J) Gol: Yerry Mina, aos 50 min do 2º tempo PALMEIRAS Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo; Michel Bastos (Keno), Tchê Tchê (Willian), Guerra (Róger Guedes) e Dudu; Miguel Borja T.: Eduardo Baptista JORGE WILSTERMANN Olivares; Aponte, Zenteno (Enrique Diaz), Jorge Ortiz, Alex Silva e Omar Morales; Cristhian Machado, Saucedo e Thomaz; ; Bergese (Rudy Cardozo) e Cabezas (Olego) T.: Roberto Mosquera