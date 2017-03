Governo Trump prevê corte de 31% em diplomacia e agência ambiental

ISABEL FLECK WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - O projeto de orçamento que o presidente Donald Trump apresentará nesta quinta-feira (16) prevê cortes de 31% nas verbas da Agência de Proteção Ambiental e do Departamento de Estado para aumentar em US$ 54 bilhões os gastos de defesa, segundo o jornal "The New York Times". A intenção de elevar o orçamento militar já havia sido divulgada no fim de fevereiro, mas o jornal detalha alguns programas que deverão sofrer mais com os cortes, como o Food for Peace (alimento para a paz), do Departamento de Estado, que há 60 anos envia mantimentos a países pobres atingidos por desastres naturais ou por guerras. Um programa do Departamento de Transporte que subsidia voos para aeroportos em zonas rurais do país será eliminado, segundo o jornal. O projeto prevê ainda o reforço no combate à imigração ilegal, uma "redução significativa" no quadro de servidores federais —com exceção da área de defesa— e cortes no ensino público, não detalhados pelo "New York Times". A expectativa de cortes, especialmente no orçamento do Departamento de Estado, porém, deverá encontrar resistência no Congresso, inclusive entre republicanos. O secretário de Estado, Rex Tillerson, teria conseguido reduzir um pouco o estrago no Departamento nos últimos dias, já que a previsão inicial de corte era de 37% do orçamento da pasta. Na Agência de Proteção Ambiental, o cálculo é de uma redução de US$ 2,6 bilhões, fazendo com que seu orçamento seja o mais baixo em 40 anos: US$ 5,7 bilhões. O texto que será apresentado na manhã desta quinta é considerado um orçamento enxuto, que geralmente é divulgado pelos governos antes da versão final, mais completa, prevista para o próximo mês.